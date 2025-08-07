ТСН в социальных сетях

В Черкассах произошла стрельба в заведении питания

В Черкассах мужчина устроил стрельбу. Полиция просит не приближаться к месту инцидента.

Анастасия Павленко
В Черкассах произошла стрельба в заведении питания

В Черкассах произошла стрельба. Стреляли в заведении общественного питания.

Об этом сообщили в полиции.

Внутри помещения находится мужчина с оружием. Персонал и посетителей эвакуировали.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

«Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже», — говорится в сообщении ведомства.

Макдрайв перекрыт, на месте полно полиции и скорая. Об этом пишут местные телеграм-каналы

Очевидцы утверждают, что слышали звуки выстрелов, а сам стрелок закрылся в туалете.

Напомним, в Одесской области 45-летний мужчина застрелил полицейского, который остановил его для проверки документов. В ответ напарник полицейского применил табельное оружие и ранил нападавшего.

