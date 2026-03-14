В Черкассах раздался взрыв, погиб человек: первые подробности

В Черкассах произошел взрыв, в результате которого, по предварительной информации, погиб один человек. На месте работают правоохранители и специализированные службы.

Об этом сообщают в полиции.

Что известно о взрыве

Инцидент произошел в субботу, 14 марта, около 20.30. После сообщения о взрыве на место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спасательные службы.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Правоохранители проводят досмотр территории и фиксируют все возможные доказательства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства взрыва, а также личность погибшего. После завершения первоочередных следственных действий события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Больше деталей в полиции обещают сообщить впоследствии.

Напомним, ранее в Черкасской области произошел резонансный инцидент с участием военнослужащих. По данным Государственного бюро расследований, во время утреннего построения между офицером и несколькими солдатами возник конфликт.

Следствие установило, что командир приказал пяти военным встать на колени перед строем собратьев. После этого он подошел к одному из солдат и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и лицу. В общей сложности правоохранители зафиксировали около десяти ударов. Пострадавший военнослужащий госпитализирован с телесными повреждениями.

На следующий день после инцидента стражи порядка задержали офицера. Ему сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих.