В Черкассах разоблачили ярого коллекционера детской порнографии (видео)

Местный житель хранил дома материалы с признаками детской порнографии.

В Черкассах разоблачили 51-летнего местного жителя, который загружал детскую порнографию в Сеть.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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Правоохранители провели обыск в доме мужчины. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли видео и фото, которые согласно международным нормам могут быть отнесены к детской порнографии, системный блок персонального компьютера, мобильный телефон и флеш-носители, которые направили на проведение соответствующих экспертиз.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

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