В Черкассах суд освободил из-под ареста скандального митрополита УПЦ МП Феодосия – подробности

Сосновский районный суд Черкасс изменил меру пресечения митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП Феодосию.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства прокурора отказано и применено к обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства", — говорится в сообщении.

Черкасский суд наложил на митрополита Феодосия ряд обязательств в рамках меры пресечения до 18 мая. Он должен являться в суд по вызову, информировать об изменении места жительства или работы, избегать контактов со свидетелями и не получать документы для выезда за границу. В случае невыполнения условий суд может применить более жесткие ограничения и наложить штраф.

Напомним, во время обысков СБУ в Черкасской епархии УПЦ МП в декабре 2023 года правоохранители обнаружили пророссийскую литературу и флаг так называемой "Новороссии".

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