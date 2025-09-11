В Черкассах священник УПЦ МП "отбивался" от работников ТЦК топором и баллончиком — соцсети

В Черкассах священник УПЦ МП ранил работника ТЦК топором / © unsplash.com

В Черкассах священник УПЦ Московского патриархата «отбивался» от военных ТЦК топором и газовым баллончиком.

Черкасский областной ТЦК и СП сообщил, что мужчина напал на двух военнослужащих во время проверки военно-учетных документов.

«В целях проверки военно-учетных документов остановили мужчину, который отказался предоставить какие-либо документы и представиться», — говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих не реагировал. Затем он резко начал размахивать пакетом, в котором был предмет, похожий на топор.

«В результате этого один из военнослужащих получил 2 удара в область головы. Во время задержания указанного гражданина последний распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой помощи», — рассказали в военкомате.

Отмечается, что этот мужчина находился в розыске, а также при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет. Личность мужчины в военкомате не раскрывают.

Как уточняет местный паблик News Cherkassy, отбивавшийся от ТЦК мужчина — священник УПЦ МП.

«По информации журналистов, нападающий — Андрей Шиманович. Священник — своеобразный православный блогер, имеющий аудиторию среди прихожан УПЦ МП», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что священника УПЦ МП мобилизовали во время крестного хода в Почаев.