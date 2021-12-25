В Черкассах трое курсантов спасли тонувших мужчин: фото героев

Ребята бросились на помощь сразу.

В Черкассах 25 декабря курсанты спасли двух тонувших рыбаков. Ребята бросились на помощь, не раздумывая.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Так, курсанты 2 курса Черкасского института пожарной безопасности Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов несли службу на учебно-тренировочном комплексе вуза в районе Дахновки в Черкассах. Вдруг услышали крики о помощи из местного водоема и сразу бросились на помощь.

Ребята за считанные минуты добежали до реки и приступили к спасательной операции.

"Как выяснилось, двое рыбаков находились в ледяной воде и уже почти не двигались. Курсанты не растерялись и ползком приблизились к краю проймы, а затем поочередно вытащили замерзших мужчин. Пострадавшим 75-летнему и 57-летнему рыбакам предоставили теплую одежду и вызвали скорую", — рассказали в ведомстве.

С диагнозом "общее переохлаждение" мужчины находятся в 3-й городской больнице.

Спасатели в свою очередь обратились к любителям зимней рыбалки не выходить на тонкий и не постоянный лед.

Напомним, в Харьковской области 16-летний парень и его сосед вывели семью из охваченного пламенем дома.

Что делать, если человек провалился под лед

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