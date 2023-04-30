В Черкассах, в день траура по погибшим в Умани, группа мужчин устроила драку в кафе (видео)

В субботу, 29 апреля, группа мужчин устроила драку в одном из кафе Черкасс. Именно в тот день в области был объявлен траур по жертвам в Умани в результате ракетного удара по дому.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасщины.

"Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого события", - говорится в сообщении.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Продолжаются следственные действия.

На инцидент также отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Царство небесное всем невинно убитым российскими оккупантами. В то время в Черкассах на Таможне, группа молодых мужчин устроила драку. Фото во всех пабликах. Стыдно, подло, мерзко за отдельных существ города, который стал гуманитарным форпостом Украины, в котором десятки тысяч украинцев нашли второй дом. Какой будет реакция к авторам этого безобразия и владельцу заведения, где играла музыка в день траура? Жесткой в пределах военного времени", — отметил мэр.

Напомним, 29 апреля в Умани завершилась поисково-спасательная операция в разрушенном доме, в который Россия запустила ракету. В результате удара погибли 23 человека.

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