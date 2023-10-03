В Черкассах во время рождения двойни "выдавливали" младенца и он умер: родных шокировали слова медиков

В Черкассах к испытательному сроку приговорили врача-акушерку, у которой во время родов двойни умер один из младенцев. На суде она свою вину возражала, однако независимый эксперт свидетельствовал против нее. Родители ребенка и их родные говорят, что их шокировало отношение медиков к новорожденному мальчику, потому что якобы даже предлагали им отказаться от ребенка, потому что он будет, как "растение".

Об этом говорится в приговоре Черкасского районного суда.

Что сказала акушерка на суде

По данным суда, врач обвинялася в том, что из-за ее халатности во время рождения двойни умер один из младенцев.

На суде медик свою вину признала частично. Она утверждала, что делала все возможное, чтобы спасти младенцев, однако якобы это роженица сначала отказалась от кесарева сечения, а когда он стал необходимым, то врач не могла самостоятельно принять такое решение. Она добавила, что первый ребенок родился естественным путем и проблем не возникало. Однако во время рождения другого младенца произошла досадная ситуация — младенец запутался в пуповине.

"Чтобы подтвердить свой диагноз, она обратилась за помощью к заместителю главного врача, который присутствовал в родильном отделении. После проведения вагинального осмотра он подтверждает диагноз и принимается решение спускаться в операционную. Операционная находилась на 4 этаже. Они были на 5 этаже. До постановление диагноза прошло 14 минут, изъятие произошло очень быстро, до 3-х минут. Кесарево сечение было проведено без особенностей. Ребенок был передан врачу неонатологу для дальнейшего лечения", — пояснила медик в зале суда.

Свидетельство обвиняемой / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что рассказала мать, потерявшая одного из младенцев

На суде потерпевшая женщина рассказала, что на момент родов она находилась в больнице. Сначала у нее родился здоровый сын, однако во время рождения второго ребенка ей сообщили, что возникли проблемы.

"Врач под грудью держал одной рукой, а другой поддерживал сторону живота и пытался будто направить ребенка или выдавить его; приказывали тужиться, на что она отвечала, что потугов у нее больше нет. Все это время решали, делать ли вакуумом, что ли, пока не решили делать кесарево сечение. Приказали ей перелезть на каталку и доставили в операционный зал. После всего ее разбудила врач уже в реанимации и сказала, что ее ребенок "не жилец", будет как растение", — сообщила в суде мать, потерявшая ребенка .

Свидетельство потерпевшей роженицы / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

После этого младенца отправили в Черкасскую областную детскую больницу. Отец ребенка покупал все необходимые лекарства для спасения младенца, однако ребенок через месяц умер.

Что говорят свидетели

На суде медики подтвердили, что в их заведении, если есть осложнения во время родов, врачам нужно принять общее решение о том, что делать дальше.

Мать роженицы поддержала свою дочь. Ее возмутило отношение медиков ко второму младенцу: она слышала разговоры, что "лучше бы младенец умер", также ей предлагали отказаться от новорожденного, однако она категорически отрицала такой вариант. Тогда ребенка перевели в областную детскую больницу. Она также отметила, что в перинатальном центре все услуги были платными.

Свидетельство матери роженицы / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Отец младенца подтвердил свидетельство своей жены и ее матери. Он подчеркнул, что ежедневно ездил в больницу, где находился младенец, и покупал лекарства, которые рекомендовали медики. Однако спасти ребенка не удалось.

Что сказал эксперт

На суде эксперт подтвердил версию обвинения и родителей, лишившихся одного из своих детей. Он сообщил, что "операция кесарево сечение после возникновения к ней показаний проведена с опозданием, с несоблюдением пятнадцатиминутного максимально интервала. Изложенное выше находится в прямой причинной связи с развитием асфиксии новорожденного, которая привела к его смерти". Также он обвинил медиков больницы в небрежности по поводу второго плода.

Приговор суда

Черкасский районный суд признал врача виновной по ч. 2 ст. 140 УК Украины. Ее приговорили к 3 годам ограничения свободы, заменив реальный срок на испытательный – 2 года. Также медику запретили ей заниматься врачебной практикой 3 года.

Черкасская центральная районная больница должна оплатить родителям почти 20 тысяч гривен материального ущерба и 250 тысяч гривен морального.

Напомним, на Прикарпатье мать троих детей утопила младенца.

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