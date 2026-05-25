В Черкассах водитель прокатил военного ТЦК на капоте: чем все завершилось (видео)

Реклама

В Черкассах водитель проигнорировал требования работников ТЦК, которые хотели, чтобы он вышел из машины. Мужчина «покатал» на капоте одного из военных, пытавшегося заблокировать его авто.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Его снял с салона автомобиля сам водитель. На кадрах видно мужчину в форме на капоте авто. Дальше он останавливается, а к машине подъезжают полицейские. Остальные детали конфликта неизвестны.

Реклама

Дата публикации 17:24, 25.05.26 Количество просмотров 23 В Черкассах водитель прокатал военного ТЦК на капоте (видео)

Реакция ТЦК

В Черкасском ОТЦК подтвердили, что на кадрах — их работник, и назвали инцидент «противоправными действиями в отношении военнослужащего, выполнявшего служебные обязанности в рамках мер оповещения граждан».

«Водитель транспортного средства совершил сознательный наезд на должностное лицо ТЦК и СП, после чего не остановился и продолжил движение с военнослужащим на капоте», — говорится в сообщении ТЦК.

Военный ТЦК доставлен в медицинское учреждение для обследования. Заметим, что на кадрах не зафиксировано падение работника ТЦК или любые другие травмы.

На место происшествия сразу прибыли представители Нацполиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента.

Реклама

Напомним, что схожий инцидент был на Волыни. Также раньше в Днепре на капоте Tesla провезли военного ТЦК.

Новости партнеров