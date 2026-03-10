В Черкассах врачи спасли 5-летнего ребенка: что он проглотил

Рентген

В Черкасской областной детской больнице медики провели сложное эндоскопическое вмешательство и спасли жизнь 5-летнему ребенку. Малыш проглотил несколько магнитов из популярного неодимового конструктора.

Об этом сообщили в Черкасской областной больнице.

Что известно об инциденте и операции

Как стало известно, ребенка доставили в больницу с признаками кишечной непроходимости. Все из-за обычного неодимового конструктора. В ходе обследования выяснилось, что причиной стали магниты, которые малыш случайно проглотил во время игры.

Врачу удалось удалить четыре магнита без разрезов. Еще один на тот момент уже продвинулся дальше кишечником, но впоследствии вышел по естественному пути, что позволило избежать сложной операции.

Медики объясняют: неодимовые магниты представляют серьезную опасность для детей. Если проглотить несколько магнитов в разное время, они могут оказаться в разных частях кишечника и притянуться друг к другу, сжимая ткани. Это может привести к нарушению кровообращения, некроза и даже перфорации кишки.

Врачи призывают родителей быть особенно внимательными, потому что проглоченные магниты не обязательно сразу вызывают симптомы, однако могут вызвать тяжелые осложнения. Если у вас есть подозрение, следует немедленно обратиться к медикам.

