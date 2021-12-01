В Черкассах врачи вытащили иглу из горла ребенка: чего нельзя делать в такой ситуации (советы)

Медики спасли ребенка и рассказали, чего не следует делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути малыша.
Врачи Черкасской областной деетской больницы вытащили иглу из дыхательных путей ребенка.
Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.
"+1 спасенная маленькая жизнь на счету нашей команды. Специалисты хирургического, приемного и анастезиологического отделения Черкасской областной больницы изъяли инородное тело из дыхательных путей ребенка", — рассказали в медучреждении.
Команда врачей и медсестер сработала слаженно и максимально оперативно, поэтому все удачно завершилось.
Врачи также рассказали, что не следует делать в случае, если посторонний предмет попал в дыхательные пути малыша.
"Анатомически дыхательные пути ребенка малого размера. Тем более, малыши часто, в силу возраста, не способны тщательно пережевывать пищу. Удары по спине, попытки "вслепую" вытянуть постороннее тело руками, переворачивание ребенка и его встряхивание могут привести к полному удавлению или травмам", – предостерегли медики.
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