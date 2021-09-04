В Черкассах вслед за бабушкой суд арестовал и деда госпитализированного в коме мальчика

Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки.
Сосновский суд г. Черкассы избрал меру пресечения для неродного деда мальчика, госпитализированного в состоянии комы, в виде содержания под стражей на срок 60 суток.
Решение объявил судья Юрий Рябуха, сообщает "Укринформ".
Ранее мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление травмированного ребенка в опасности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним:
- Депутат Черкасского областного совета, екс-нардеп Олег Петренко сообщил об издевательствах над 7-летним мальчиком. По его данным у ребенка страшная гематома головного мозга. Мальчик несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле.
- Также отец мальчика из Черкасс, которого якобы пытали бабушка, опроверг информацию об издевательствах над ребенком.
- Однако бабушке ребенка вручили подозрение из-за оставление его в опасности.
- Она также 60 дней будет находиться под стражей без возможности внесения залога.