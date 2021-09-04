В Черкассах вслед за бабушкой суд арестовал и деда госпитализированного в коме мальчика

В Черкассах вслед за бабушкой суд арестовал и деда госпитализированного в коме мальчика

Предварительно озвучивалась версия, что мальчика покусали собаки.

Сосновский суд г. Черкассы избрал меру пресечения для неродного деда мальчика, госпитализированного в состоянии комы, в виде содержания под стражей на срок 60 суток.

Решение объявил судья Юрий Рябуха, сообщает "Укринформ".

Ранее мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление травмированного ребенка в опасности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним:

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