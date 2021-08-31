В Черкассах взяли под стражу бабушку 7-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии

В Черкассах взяли под стражу бабушку 7-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии

Бабушка 7-летнего мальчика будет 60 дней находиться под стражей без возможности внесения залога.

В Черкассах взяли под стражу бабушку 7-летнего мальчика, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее обвиняют в том, что она оставила ребенка в опасности.

Об этом сообщили в Сосновском районном суде г. Черкассы.

Женщине инкриминируют оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия (часть три статья 135 Уголовного кодекса Украины. Бабушка 7-летнего мальчика будет 60 дней находиться под стражей без возможности внесения залога. Решение суда можно обжаловать в течение пяти дней. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, депутат Черкасского областного совета, екс-нардеп Олег Петренко сообщил об издевательствах над 7-летним мальчиком. По его данным у ребенка страшная гематома головного мозга. Мальчик несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле.

Также отец мальчика из Черкасс, которого якобы пытали бабушка, опроверг информацию об издевательствах над ребенком.

Однако бабушке ребенка вручили подозрение из-за оставление его в опасности.

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