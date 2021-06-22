В Черкассах задержали международного террориста: фото

Иностранца два года разыскивал Интерпол.

Во время спецоперации Службы безопасности Украины в городе Черкассы задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске за причастность к преступлениям террористического характера. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установили оперативники украинской спецслужбы, иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года, пытаясь избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства. Его розыск проводился по линии Интерпола.

"Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток и он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства — инициатора розыска", — сообщили в СБУ, не уточнив на территории какой именно страны задержанный совершил преступления.

Фото: СБУ

Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины и полиции разоблачили жителя Львовщины, который пытался продать знамя с изображением Ленина и символикой СССР. Правоохранители считают, что флаг тоталитарного коммунистического режима мог быть использован для провокаций.

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