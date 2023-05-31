В Черкассах запретили купаться на пляжах Днепра: какая причина

На двух черкасских пляжах появились таблички с предупреждением, что купаться в Днепре запрещено.
В Черкассах запретили купаться на двух пляжах Днепра, там появились таблички с надписями о запрете.
Об этом сообщает КП "Благоустройство".
По результатам исследований, проведенных в Черкассах накануне старта купального сезона (проверялись и вода и песок), в воде Днепра на коммунальных пляжах "Мытницкий" и "Казбетский" было выявлено превышение норм по содержанию в воде лактозопозитивных палочек — 6200 единиц в 1 дм нормативе в пределах 5000 в 1 дм3.
"С целью недопущения распространения кишечных инфекций обращаемся к жителям и гостям общества с просьбой отдыхать только в разрешенных для купания местах", — говорится в сообщении.
Из трех коммунальных пляжей отвечает санитарным нормам вода только в районе пляжа "Сосновский-1".
Напомним, в Черноморске Одесской области запрещено посещать пляжи.
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