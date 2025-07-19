В Черкассах жена заколола шампуром своего супруга (фото)

Жена убила своего мужа на базе отдыха

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В Черкассах 33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

Трагедия произошла на одной из баз отдыха в Звенигородском районе.

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«Муж и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Жена схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа», — говорится в сообщении ведомства.

33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину

Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время семейной ссоры произошла трагедия. Старший сын облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег. Мать от полученных травм скончалась в больнице.

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