ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1313
Время на прочтение
1 мин

В Черкассах жена заколола шампуром своего супруга (фото)

В Черкассах во время отдыха произошел конфликт между супругами, закончившийся убийством мужчины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Жена убила своего мужа на базе отдыха

Жена убила своего мужа на базе отдыха

В Черкассах 33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

Трагедия произошла на одной из баз отдыха в Звенигородском районе.

«Муж и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Жена схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа», — говорится в сообщении ведомства.

33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину

33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину

Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время семейной ссоры произошла трагедия. Старший сын облил родственников легковоспламеняющимся веществом и поджег. Мать от полученных травм скончалась в больнице.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1313
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie