В Черкассах женщина из-за ссоры с мужем сдала его авто на металлолом – как ее наказал суд

В Черкассах в конце 2023 года произошел инцидент – женщина поругалась с мужем и сдала на металлолом его автомобиль Mitsubishi Space Wagon. Приднепровский районный суд города 14 февраля вынес ей приговор – пять лет и один месяц лишения свободы.

Об этом сообщило местное издание.

На пункте приема злоумышленница получила 4 тысячи гривен. О том, что автомобиль ей не принадлежит, женщина не предупредила. Эксперты же оценили ущерб почти в 70 тысяч гривен.

На суде женщина рассказала, что сначала забрала ключи и документы, а затем позвонила знакомым, чтобы забрали автомобиль на металлолом.

Суд признал ее виновной. На решение повлияла еще предварительная судимость злоумышленницы и ее пребывание на испытательном сроке.

Напомним, в Закарпатье спасли уклонистов, которые 11 часов просидели на дереве.

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