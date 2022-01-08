В Черкасской области 11-летний мальчик получил ожоги от фейерверка, который нашел посреди улицы

В Черкасской области 11-летний мальчик получил ожоги от фейерверка, который нашел посреди улицы

Мальчика сразу доставили в больницу и госпитализировали.

В Черкасской области в селе Сагуновка 11-летний мальчик получил ожоги от фейерверка. Ребенок нашел опасную пиротехнику прямо на улице.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Случившееся произошло сегодня, 8 января, в селе Сагуновка. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его", — говорится в сообщении.

Как следствие — пиротехническое средство вспыхнуло, и ребенок получил термические ожоги лица и обеих кистей рук. В полиции говорят, что мальчик сразу был доставлен в больницу и госпитализирован.

Правоохранители напоминают — чтобы петарда или салютная установка не стали в ваших руках взрывчаткой, следует соблюдать правила при выборе и приобретении пиротехнической продукции, а именно:

такие изделия следует покупать только в специализированных торговых местах;

проверяйте наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;

к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения;

не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля.

Напомним, ранее TSN.ua разбирались, почему от фейерверков на праздники давно пора отказаться и почему этого до сих пор не сделали.

Страдания для животных: почему люди до сих пор не отказались от фейерверков в праздники | Новости Украины

Читайте также: