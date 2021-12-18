В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти забила отчима своей подруги

В Черкасской области 16-летняя девушка до смерти забила отчима своей подруги

Она избивала взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой.

В убийстве 43-летнего мужчины, которого обнаружили мертвым во дворе собственного дома в селе Новый город (Черкасская область), призналась 16-летняя местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате нанесенных тяжких телесных повреждений. Впоследствии полицейские выяснили, что он погиб от ударов, нанесенных ему 16-летней девушкой, которая пришла в гости к его падчерице.

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Она призналась, что пришла в гости к своей подруге и там у нее возник конфликт с ее отчимом.

“Девушка била взрослого мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Нанесенные телесные повреждения привели к смерти потерпевшего”, — говорится в сообщении.

Следователи сообщили несовершеннолетней о подозрении в совершении преступления. предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее в Днепре в одном из супермаркетов компания подростков избила и ограбила правоохранителя из-за того, что тот сделал им замечания.

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