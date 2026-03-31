В Черкасской области 24-летний мужчина изнасиловал и избил 85-летнюю женщину

В Черкасской области полицейские задержали злоумышленника, который напал на 85-летнюю женщину.

Об этом сообщила полиция Черкасской области в Facebook.

Преступление произошло в ночь на 28 марта в одном из сел Уманского района. В полицию поступило сообщение от родных 85-летней местной жительницы о том, что неизвестный мужчина ворвался в ее дом и совершил насильственные действия.

По вызову оперативно прибыли следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции. Полицейские провели комплекс мер, чтобы установить обстоятельства происшествия и личность нападающего. Меньше чем за сутки подозреваемый был задержан.

По данным следствия, 24-летний односельчанин пострадавшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом женщины. Требуя спиртное, он применил к пенсионерке физическую силу и совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Следователи процессуального руководства Уманской окружной прокуратуры уже сообщили ему о подозрении.

Уманский горрайонный суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Согласно санкции статьи, за совершенное ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

