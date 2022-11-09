В Черкасской области 4-летняя девочка выпала из окна и погибла, пока мама забирала из садика старшего ребенка

Девочка выпала из окна, в то время, когда мама вышла из дома, чтобы забрать из детского сада своего второго ребенка.

В Умани Черкасской области 4-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа дома. От полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении местной центральной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Несчастный случай произошел, когда мать пошла в детский сад за старшим ребенком.

Правоохранители установили, что ребенок, находясь в комнате квартиры без присмотра взрослых, подставил табуретку и вылез на подоконник. Девочка самостоятельно открыла окно и выпала с четвертого этажа дома, получив телесные повреждения.

По данным полиции, ранее семья не попадала в поле зрения стражей порядка и не состояла на учете службы по делам детей.

Предварительно следователи квалифицировали событие по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств.

Напомним, в Кременчуге девочка 2016 года рождения оперлась о москитную сетку и выпала из окна третьего этажа.

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