В Черкасской области автобус попал в ДТП: травмированы десятки человек, среди них – дети

В Черкасской области возле Умани рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию – водитель и 22 пассажира получили травмы, их госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

По данным правоохранителей, авария произошла около 02:00 в ночь на 8 июля вблизи села Доброводы Уманского района. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находился 41 пассажир. Автобус совершал рейс по маршруту "Хмельницкий-Кременчуг".

"56-летний водитель транспортного средства "EOS" на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся. 56-летний водитель автобуса и 22 пассажира, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Лимане выросло количество жертв и раненых в результате обстрела оккупантами.

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