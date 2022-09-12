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В Черкасской области автомобиль врезался в блокпост: водитель умер на месте (фото)

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В Черкасской области автомобиль врезался в блокпост: водитель умер на месте (фото)

Фото: facebook.com/vinn.police

В Золотоношском районе Черкасской области легковушка въехала в блокпост.

От удара автомобиль отбросило в деревья и разгромило, водитель погиб на месте.

Об этом сообщает Черкасский областной центр медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

"Вызов об аварии поступил утром. Сообщили, что на въезде в село Нехайки водитель находится в автомобиле без сознания и не дышит. Медики, прибыв на место происшествия, вынуждены были констатировать смерть 18-летнего парня. Травмы, которые он получил при столкновении, были несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

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