В Черкасской области автомобиль слетел с дамбы, есть жертвы (фото)

В Черкасской области автомобиль слетел с дамбы, есть жертвы (фото)

Погибли водитель и пассажир.

В Городище произошло ДТП: водитель не справился с управлением и машина слетела с дамбы в реку.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat, не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль упал в водоем.

35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба мужчины — жители города Черкассы. Другой пассажир — 36-летний местный житель не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Напомним, в Чернигове водитель потерял управление и грузовик выбросило с моста прямо в реку. Водитель выбраться из кабины не смог.

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