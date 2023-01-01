В Черкасской области автомобиль упал в воду: водитель не выжил (фото)

Между селами Пастырское и Ротмистровка произошло ужасное ДТП. В результате аварии 68-летний водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Автомобиль Mitsubishi Pajero взлетел с моста и упал в реку Гнилой Ташлык. Предварительно водитель не справился с управлением. Машина повредила секцию отбойника и упала в воду.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть потерпевшего).

Напомним, на востоке Боливии 30 декабря пассажирский автобус упал в горное ущелье, в результате чего, по меньшей мере, 11 человек погибли и 28 получили ранения.

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