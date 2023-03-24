В Черкасской области большинство "пунктов несокрушимости" переводят в режим сна

В Черкасской области меняют графики работы "пунктов несокрушимости".

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Учитывая текущее положение дел, корректируем работу этой сети: 81 пункт несокрушимости продолжает функционировать (32 – в круглосуточном режиме, 49 – в рабочее время): здесь есть стабильная связь и энергопитание в случае массированного обстрела инфраструктуры; 114 пунктов несокрушимости переводим в режим "готов к работе": в случае ухудшения ситуации в регионе они возобновят свою работу в течение 3 часов", — рассказал Табурец.

По его словам, всего в Черкасской области было создано 195 пунктов несокрушимости, а с момента активации их посетили почти 15 тыс. человек.

Напомним, ранее в Чернигове также приостановили работу "Пунктов несокрушимости" и перевели их в режим готовности, поскольку сейчас они не востребованы среди граждан.

Такая же ситуация и в Черновицкой области. Там часть "пунктов несокрушимости" перевели в режим "готовы к открытию" и оставили работать только 131 пункт.

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