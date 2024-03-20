В Черкасской области будут судить руководство спецподразделений, причастных к разгону протестующих во время Революции Достоинства

Тогда 10 человек были причинены телесные повреждения.

Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении бывшего руководства спецподразделений Черкасской области, причастных к разгону протестующих во время Революции Достоинства.

Об этом пишет Государственное бюро расследований.

20 февраля 2014 года четыре бывших руководителя силовых структурных подразделений выполнили преступный приказ руководителя милиции области.

Установлено, что они участвовали в силовом разгоне протестующих, которые находились у памятного знака «Черкассы», стоящего перед въездом на дамбу в областном центре.

Тогда 10 человек были причинены телесные повреждения и повреждены 5 транспортных средств.

По этому эпизоду бывшие руководители Управления общественной безопасности, батальона патрульной службы, специального батальона судебной милиции Грифон и заместителя командира роты милиции особого назначения Беркут УМВД Украины в Черкасской области обвиняется в незаконном препятствии организации, проведению собраний, митингов, походов и демонстраций. а также в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Напомним, еще год назад, в 10-ю годовщину начала событий Революции Достоинства, ДБР заявило о финишной прямой в расследовании дел Майдана и назвало обвиняемых.

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