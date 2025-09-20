ТСН в социальных сетях

Украина
89
1 мин

В Черкасской области человек изнасиловал 13-летнюю дочь своих соседей: детали инцидента

Подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки уже избрали меру пресечения.

Наталия Магдык
Кукла

В Черкасской области в Уманском районе правоохранители сообщили о подозрении мужчине в изнасиловании 13-летней девочки и взяли его под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области

По данным следствия, вечером 14 сентября 2025 года подозреваемый, пользуясь дружескими отношениями с соседями, завел их дочь в нежилое помещение и совершил действия сексуального характера. Мать девочки обнаружила преступление и обратилась к правоохранителям.

Мужчина был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Уманское районное управление полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет согласно ч. 4 ст. 152 УК Украины.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до вынесения обвинительного приговора суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области 45-летний мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка

Также сообщалось, что в Хмельницкой области двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием жертвы. Их задержали и взяли под стражу.

89
