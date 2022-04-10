В Черкасской области чрезвычайники вытащили из огня зайчонка: теперь малыш будет жить в семье своего спасателя (фото, видео)

И в Министерстве напомнили, что сжигать сухую траву категорически запрещено.
В Черкасской области чрезвычайники спасли из огня зайчонка. Теперь малыш будет жить в семье спасателя.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается, что ушата спасли из огня во время тушения сухостоя в селе Иваньки, что в Уманщине. У него обожжены бок, голова и лапы.
Сразу после "спасательной операции" один из пожарных позвонил по телефону жене: "Встречайте нового члена семьи!".
"Малыша накормили и теперь он приходит в себя от пережитого ужаса", — говорят в МВД.
И в Министерстве напоминают, что сжигать сухую траву категорически запрещено, ведь сегодня из-за боевых действий фауна Украины и так страдает.
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