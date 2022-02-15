В Черкасской области дети обнаружили труп женщины в канализационном коллекторе

В Черкасской области дети обнаружили труп женщины в канализационном коллекторе

Женщина находилась в розыске с 25 января.

В Смеле (Черкасская область) на улице Богдана Хмельницкого дети обнаружили тело женщины в канализационном коллекторе. С виду ей примерно 30 лет.

Об этом пишет местное издание "Обо всем".

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Представитель полиции Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что погибшей оказалась местная жительница. По предварительным данным, следы насильственной смерти на теле не найдены. Вероятно, она не заметила открытый люк.

Как стало известно, женщина находилась в розыске. Она исчезла 25 января. Имела психические расстройства и состояла на учете в лечебном спецучреждении. Открыто уголовное производство. Точную причину смерти выясняют эксперты.

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Напомним, в Полтавской области в жилом доме обнаружили застреленных двух мужчин 35 и 39 лет.

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