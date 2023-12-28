В Черкасской области девушка пыталась сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки: как их разоблачили

В Черкасской области близняшки решили воспользоваться своим сходством и сдать экзамен по ПДД.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Дана и Диана вместе пошли учиться в автошколу. После окончания теории, первого этапа обучения, сестры приехали сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Если этот этап завершился для Дианы успешно, то Дане не удалось.

Девушки решили, что можно воспользоваться естественным сходством. Через 10 дней сдавать экзамен за сестру села Диана. Но результат был не таким, как ожидали близняшки.

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"Фокус не прошел. Администратор, следивший за сдачей экзаменов, оказался внимательным и "тайный сговор" разоблачил", — говорится в сообщении.

Результаты аннулировали обеим девушкам. Свои действия они объясняли уже полицейским.

Близняшка пыталась сдать экзамен по ПДД вместо сестры / Фото: hsc.gov.ua

"История необычная и поучительная. Учитесь и еще раз учитесь. Только так можно успешно сдать экзамены", — подчеркнули в МВД.

Напомним, в Ровенской области мужчина попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации в армию. Он является участником боевых действий и уже убегал со службы.

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