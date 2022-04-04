В Черкасской области горе-переселенец из Киева обокрал друга, который его приютил

В Черкасской области горе-переселенец из Киева обокрал друга, который его приютил

Вора поймали уже на выезде из города.

Житель Смелы приютил у себя товарища, с которым вместе работал в Киеве. Однако тот во время очередного застолья обворовал "друга" и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

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Как отмечается, к 41-летнему пострадавшему после начала войны приехал жить 30-летний товарищ из Киева. Мужчины вместе проживали и выпивали. Однако во время очередного застолья, когда хозяин потерял бдительность, его "товарищ" похитил деньги и банковскую карту, а затем сбежал.

Правоохранители задержали злоумышленника уже на железнодорожном вокзале, когда он пытался скрыться из города.

Мужчина в содеянном признался. Правоохранители уже открыли уголовное производство. Теперь горе-переселенцу грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, 20-летний житель Черкасской области организовал мошенническую схему, по которой обманывал граждан, пытавшихся спастись от войны в Украине.

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