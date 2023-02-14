В Черкасской области грузовик насмерть сбил двух мужчин, которые ремонтировали дорогу: подробности и фото

Водителя грузовика задержали правоохранители.
Возле села Нестеровка Уманского района Черкасской области в понедельник, 13 февраля, грузовик насмерть сбил двух мужчин, ремонтировавших дорогу.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
ДТП произошло на трассе Киев-Одесса. Там двое работников дорожной службы в возрасте 39 и 43 лет ремонтировали дорогу. Они установили аварийные знаки об ограничениях на трассе.
Однако 45-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль дорожной службы. Двое работников, которые были рядом с транспортным средством, получили тяжелые ранения и погибли на месте ДТП.
Водитель грузовика задержан. Ему инкриминируют по ч. 3 ст. 286 УКУ. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве трамвай сбил насмерть женщину. ДТП произошло на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.
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