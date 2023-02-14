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В Черкасской области грузовик насмерть сбил двух мужчин, которые ремонтировали дорогу: подробности и фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Черкасской области грузовик насмерть сбил двух мужчин, которые ремонтировали дорогу: подробности и фото

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Водителя грузовика задержали правоохранители.

Возле села Нестеровка Уманского района Черкасской области в понедельник, 13 февраля, грузовик насмерть сбил двух мужчин, ремонтировавших дорогу.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

ДТП произошло на трассе Киев-Одесса. Там двое работников дорожной службы в возрасте 39 и 43 лет ремонтировали дорогу. Они установили аварийные знаки об ограничениях на трассе.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Однако 45-летний водитель грузовика Mercedes не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль дорожной службы. Двое работников, которые были рядом с транспортным средством, получили тяжелые ранения и погибли на месте ДТП.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Водитель грузовика задержан. Ему инкриминируют по ч. 3 ст. 286 УКУ. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Напомним, в Киеве трамвай сбил насмерть женщину. ДТП произошло на улице Жилянской в Шевченковском районе столицы.

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Дата публикации
Просмотры
294
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