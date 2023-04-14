В Черкасской области из-за наводнения затопило села: началась эвакуация (фото, видео)

Спасатели доставляют к подтопленным подворьям продукты и лекарства.

В Черкасской области из-за наводнения затопило территорий вдоль реки Днепр, некоторых жителей региона уже эвакуировали.

Об этом глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал в Сети.

"На сегодняшний день из-за весеннего половодья имеем подтопление территорий в ряде приречных сел Черкасского и Золотоношского районов. Вместе с ГСЧС области координируем работу по обеспечению жителей", — написал глава области.

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Табурец также сообщил, что вдоль русла Днепра работают оперативно-мобильные группы по мониторингу ситуации и быстрому реагированию. К делу привлекаются и правоохранители.

По данным главы ОВА, за сутки 13 апреля спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка. Кроме того, при необходимости в подтопленные подворья доставляют продукты и лекарства.

Прогнозируется, что пик весеннего половодья будет с 18 по 28 апреля.

Табурец заверил, что ситуация на постоянном контроле.

Опубликовано Игорем Табурцем Пятница, 14 апреля 2023 г.

Напомним, в Киевской области из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове. Вода заливает двор частных домов, местным помогают правоохранители.

Кроме того, в Киеве вода из Днепра затапливает территорию набережных: под водой уже оказались несколько прогулочных зон вблизи реки. Уровень воды резко увеличился у моста Метро.

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