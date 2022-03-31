В Черкасской области изменили продолжительность комендантского часа

Теперь и в областном центре, и на территории области он будет иметь однодневную продолжительность.

В Черкасской области с четверга, 31 марта, меняется продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

Теперь комендантский час по всей области будет действовать с 21:30 до 06:00. К слову, раньше такие временные рамки были только в областном центре – Черкассах. На остальной территории региона с 15 апреля комендантский час длился с 20:00 до 6:00.

"Это для удобства работы предприятий, а также проведения посевной кампании", — подчеркнул глава области.

Отмечается, что во время комендантского часа строго-настрого запрещено быть на улице или в общественных местах. Исключение – сигнал тревоги.

К слову, впервые комендантский час начал действовать на всей территории Черкасской области 24 февраля — с 22:00 до 6:00. Затем время скорректировали.

Как сообщалось, в Ровенской области задержали более 400 человек за нарушение комендантского часа. Отдельные нарушители комендантского часа получают повестки в армию на месте.

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