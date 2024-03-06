В Черкасской области клирик УПЦ героизировал российских оккупантов и оправдывал полномасштабное вторжение

В ходе обыска у него дома следователи обнаружили запрещенную символику и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ в Черкасской области, который героизировал российских оккупантов и оправдывал полномасштабное вторжение.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задокументировали подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ — он оправдывал полномасштабное вторжение РФ.

“На собственной странице в Facebook клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников. В частности, обвинял украинских военных в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" — "нацистами". Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов”, — рассказали в СБУ.

Уже при обыске у него дома следователи обнаружили запрещенную символику и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию.

“На основании собранных доказательств митрофорному протоиерею УПЦ (МП) сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — добавили в СБУ.

Напомним, что СБУ поймала мобилизованного в ВСУ шпиона, который попытался скрыться в Приднестровье.

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