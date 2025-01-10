В Черкасской области легковушка влетела под грузовик: трое погибших (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.
На автодороге Золотоноша — Умань произошло жуткое ДТП. В автопроисшествии трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
"В результате аварии погибли 43-летний водитель легкового авто и двое его пассажиров, возраст и данные погибших мужчин устанавливаются. Водитель грузовика не пострадал", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, деблокировавшие тела погибших из поврежденного авто.
Следователи открыли уголовное производство. Сейчас полицейские осуществляют необходимые следственные действия и назначили экспертизы для установления деталей аварии.
Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил ребенка.
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