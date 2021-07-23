В Черкасской области ливень затопил раскопки, где нашли древние артефакты

Вода и заиленные площадки свели на нет работу археологов.

В Черкасской области в результате сильных дождей затопило место, где проводили археологические раскопки и нашли артефакты Римской империи и Египта.

Об этом сообщили в пресс служба Государственного историко-культурного заповедника "Трипольская культура".

Также читайте Камень в форме сердца и старинные кувшины: в Луцке продолжаются раскопки в подземелье коллегиума иезуитов

"Так сегодня утром выглядел раскоп после вчерашней вечернего ливня... Обычно, мы не считаем выходных дней и дней, когда по каким-то причинам работы на раскопе не проводили, но сегодняшний зафиксируем, причем не как еще один день, что приближает окончание сезона 2021, а как день, который, к сожалению, отвергает всех далеко назад", — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Ивковцы, что в Черкасской области, археологи нашли четыре бусины в виде жуков-скарабеев и египетского бога Анубиса. Важно отметить, что египетские артефакты ученые нашли на раскопках славянского могильника 1-2 веков нашей эры.

А на трипольское поселение, датированное примерно пятым тысячелетием до нашей эры, наткнулись участники археологической экспедиции вблизи Голоскова Каменец — Подольского района.

Новости Украины: в Луцке продолжаются раскопки в подземелье коллегиума иезуитов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку