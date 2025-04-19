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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Черкасской области местные напали на военнослужащего: что известно

Полиция уже открыла уголовное производство и проводит следственные действия.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
В Черкасской области избили военного

В Черкасской области избили военного / © ТСН.ua

В селе Ятрановка Черкасской области произошло нападение на военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

После проверки информации в интернете полицейские внесли данные о событии в Единый учет заявлений и сообщений. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины — это хулиганство, совершенное с применением специально приспособленного предмета.

Правоохранители уже установили всех участников конфликта, продолжаются следственные действия.

В полиции отметили, что каждый из фигурантов дела получит соответствующую юридическую оценку согласно собранным доказательствам.

Напомним, в Киеве, 18 апреля также избили военного. Там группа подростков набросилась на мужчину и избивала его руками и ногами. Сейчас все фигуранты задержаны, самому молодому — 15 лет.

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