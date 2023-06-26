В Черкасской области микроавтобус влетел в припаркованную фуру: четверо погибших (фото)

Шесть человек травмированы.
В Черкасской области на автодороге "Стрый-Изварино" в понедельник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. В аварии погибли четыре человека. Шесть пострадавших оказались в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции Черкасской области.
Отмечается, что авария произошла около 14.00 возле поселка Бабанка Уманского района. По предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Renault. Вблизи грузовика находился 54-летний водитель.
В результате ДТП погибли четыре человека.
"Спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения осуществлено деблокирование тела четырех погибших из изуродованного авто и одного пострадавшего", — говорится в сообщении ГСЧС.
Пятеро человек, среди которых трое несовершеннолетних девушек 11, 15, 16 лет, и водитель автомобиля Volkswagen с разными степенями тяжести госпитализировали. Водитель микроавтобуса задержан.
Как сообщалось, вечером 22 июня в поселке Микуличин Ивано-Франковской области произошла смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и слетел с дороги. Молодой человек получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте аварии.