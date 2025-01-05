В Черкасской области муж из ружья застрелил собственную жену

В Черкасской области в полицию поступило сообщение о том, что во время реанимационных мероприятий умерла 46-летняя женщина, которая имела проникающую рану грудной клетки.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Женщина получила ранения от своего сожителя. Во время ссоры 37-летний сожитель попал ей в грудную клетку из пневматической винтовки. Мужчину задержали", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник поставлен в известность о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области парень попал в голову товарищу с карабина отца.

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