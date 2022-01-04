В Черкасской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку, которая вышла с подругами к елке

В Черкасской области мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку, которая вышла с подругами к елке

Девушка рассказала все родителям, которые немедленно сообщили о ситуации в полицию.

В Черкасской области 32-летний мужчина заманил в авто и изнасиловал 15-летнюю девушку. Чрезвычаная ситуация произошла на Новый год. Сегодня, 4 января, злоумышленнику избрали меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черкасской области.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет", — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, мужчина заманил 15-летнюю девушку в автомобиль и надругался над ней.

"Случилось это в новогоднюю ночь в одном из сел Золотоношского района. Трое несовершеннолетних подруг вышли к елке в центр села, где встретили местного жителя. Мужчина заманил в свою машину одну из девушек, обещал покатать, вывез за село и изнасиловал. 15-летняя девушка рассказала все родителям, которые немедленно сообщили о ситуации в полицию", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "криминалисты, следователи, оперативники, полицейские батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и работники Золотоношского районного отдела полиции приняли все меры для задержания 32-летнего мужчины в процессуальном порядке соответственно статьи 208 УПК".

"Во время неотложного обыска по месту жительства и в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли мужскую одежду со следами бурого цвета, микроналожение заднего сиденья с остатками волос и следами бурого цвета, возможно крови, и другие вещественные доказательства", — сообщили в полиции.

Полицейские Золотоноши задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней Мужчина заманил 15-летнюю девочку в автомобиль и надругался над ней. По факту изнасилования следователями открыто уголовное производство. Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. Ему будут выбирать меру пресечения. Произошло это в новогоднюю ночь в одном из сел Золотоношского района. Трое несовершеннолетних подруг вышли к елке в центр села, где встретили местного жителя. Муж заманил в свою машину одну из девушек, обещал покатать, вывез за село и изнасиловал. 15-летняя девушка рассказала все родителям, которые немедленно сообщили о ситуации в полиции. Криминалисты, следователи, оперативники, полицейские батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и работники Золотоношского районного отдела полиции приняли все меры по задержанию 32-летнего мужчины в процессуальном порядке согласно статье 208 УПК. Во время неотложного обыска по месту жительства и в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли мужскую одежду со следами бурого цвета, микроналожение заднего сиденья с остатками волос и следами бурого цвета, возможно крови, и другие вещественные доказательства. По указанному факту Золотоношским районным отделом полиции ГУНП в Черкасской области возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование. #полиция #Черкассы #золотоноша #изнасилование Опубликовано Полиция Черкасской области Понедельник, 3 января 2022 г.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области в новогоднюю ночь произошли два жуткие убийства — там мужчины зарезали своих пасынков.

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