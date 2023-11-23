В Черкасской области мужчина, который никогда не служил, испугался и сбежал из военкомата: как его наказали

В Черкасской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который перед отправкой в воинскую часть сбежал из ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре Смелянского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, подозреваемый работает ветеринарным врачом. Его в декабре 2022 года сочли годным к службе в десантно-штурмовых войсках. Он должен был отбыть в воинскую часть, однако за час до отправления скрылся из военкомата.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что 27 декабря 2022 года должен был из военкомата отправиться на службу. Однако "так как раньше срочную службу не проходил, волновался за собственную жизнь", а потому покинул территорию РТЦК.

Офицер мобилизационного отдела на суде объяснила, что мужчину признали годным к службе в ВСУ и он получил "боевую повестку". Другой работник военкомата добавил, что он выпустил мужчину с территории ТЦК и СП, но тот скрылся и не вернулся.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области ограничен годный предприниматель трижды отказался от повестки.

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