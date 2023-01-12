В Черкасской области мужчина насиловал дочерей своей сожительницы: самой младшей всего 6 лет

Злоумышленник отсидит 15 лет в тюрьме.

В Черкасской области 15 лет тюрьмы приговорили мужчине, который насиловал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"Прокурор в суде доказал, что 49-летний мужчина на протяжении длительного времени насиловал дочерей своей сожительницы. Одной из девочек – двенадцать лет, а другой – шесть", – говорится в сообщении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где изнасиловал его.

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