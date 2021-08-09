В Черкасской области мужчина несколькими ударами топора убил жену

Супруги поссорились и мужчина не выдержал.

В Черкасской области — в городе Тальное — произошло убийство. 59-летний мужчина убил 64-летнюю жену.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Правоохранители выяснили, что во время употребления алкогольных напитков супруги поссорились. После чего мужчина взял топор и ударил женщину в шею. От нанесенных ударов она скончалась.

Полицейские быстро задержали злоумышленника, который сознался в содеянном.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — 60 суток содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.

Напомним, что в Днепре 41-летний сын поссорился с матерью и жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

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