В Черкасской области мужчина подал в суд на любимую за пощечину и оскорбление: как наказали женщину

Мужчина пожаловался, что из-за женщины потерял самооценку и хорошее настроение.
В Черкасской области сожитель подал в суд на женщину за то, что она в течение нескольких месяцев оскорбляла его и даже дала пощечину. Мужчина пожаловался, что такие действия любимой вызвали у него дискомфорт, негативные переживания, он потерял самооценку и хорошее настроение.
Из-за этого женщина предстала перед судом. Ей инкриминировали три эпизода домашнего насилия, которые она совершила в течение нескольких месяцев. Один из них, кроме словесных оскорблений, сопровождался пощечиной сожителю. Об этом говорится в приговоре Чигиринского суда.
Мужчина жаловался, что женщина систематически совершала физическое и психологическое насилие: оскорбляла его, угрожала и ругалась в его адрес.
На суде обвиняемая признала вину и пообещала больше так не делать. Впрочем муэчина не простил любимую и заявил о разрыве отношений.
Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и назначил наказание — лишение свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком в один год.
Напомним, в Черновцах будут судить отца, который дал пощечину сыну.