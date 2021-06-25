В Черкасской области мужчина подал в суд на любимую за пощечину и оскорбление: как наказали женщину

В Черкасской области мужчина подал в суд на любимую за пощечину и оскорбление: как наказали женщину

Мужчина пожаловался, что из-за женщины потерял самооценку и хорошее настроение.

В Черкасской области сожитель подал в суд на женщину за то, что она в течение нескольких месяцев оскорбляла его и даже дала пощечину. Мужчина пожаловался, что такие действия любимой вызвали у него дискомфорт, негативные переживания, он потерял самооценку и хорошее настроение.

Из-за этого женщина предстала перед судом. Ей инкриминировали три эпизода домашнего насилия, которые она совершила в течение нескольких месяцев. Один из них, кроме словесных оскорблений, сопровождался пощечиной сожителю. Об этом говорится в приговоре Чигиринского суда.

Мужчина жаловался, что женщина систематически совершала физическое и психологическое насилие: оскорбляла его, угрожала и ругалась в его адрес.

На суде обвиняемая признала вину и пообещала больше так не делать. Впрочем муэчина не простил любимую и заявил о разрыве отношений.

Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и назначил наказание — лишение свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Черновцах будут судить отца, который дал пощечину сыну.

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