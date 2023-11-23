В Черкасской области мужчина похитил 8-летнюю девочку: ребенок рассказал жуткие подробности

В Черкасской области ранее судимый уроженец России посреди улицы похитил 8-летнюю девочку. Мужчина убедил ребенка сесть в авто, вывез его за село и демонстрировал свои половые органы. После этого он угрожал ее изнасиловать, если она об этом расскажет полиции.

Об этом говорится в приговоре Уманского горрайонного суда Черкасской области.

На суде подозреваемый заявлял, что только "подвозил девочку"

По данным суда, событие произошло в конце марта в с. Родниковка Уманского района Черкасской области. Там мужчина посреди улицы убедил 8-летнюю девочку сесть к нему в автомобиль. После этого он вывез ребенка за село и демонстрировал свои половые органы.

На суде подозреваемый заявил, что он ехал в это село, чтобы "отремонтировать стиральную машинку". Поскольку на улице был дождь, он якобы захотел только подвести ребенка. Потом он дал ей 70 грн, потому что девочке нужно было купить тетради и уехал. Когда он высаживал девочку, то встретился с жительницей села, которая с ним ссорилась, поскольку он вез чужого ребенка. Свою вину мужчина категорически возразил.

Девочка на суде рассказала жуткие подробности

Пострадавший ребенок рассказал, что он возвращался из магазина. Посреди улицы возле нее остановился автомобиль. Мужчина заявил, что знает ее маму и живет рядом. Он предложил подвезти девочку домой, на что она согласилась. Затем мужчина отказался останавливаться возле ее дома и вывез за село. По дороге он расспрашивал, сколько ей лет, знает ли она о сексе и видела ли голым мужа своей мамы. Он дал ребенку 50 грн. Затем мужчина начал показывать свой половой орган, ребенок расплакался и просил его отпустить. Далее подозреваемый дал ей еще 20 грн и приказал молчать, потому что он ее изнасилует. Когда девочка пришла домой — обо всем рассказала матери и обратилась в полицию.

Свидетельство ребенка / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Сотрудник полиции на суде рассказал, что он участвовал в поиске подозреваемого. Когда копы его заметили, то документов у мужчины не было и он сначала пытался скрыться. В разговоре с полицией подозреваемый сначала подтвердил слова ребенка.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.156 УК Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы. Поскольку подозреваемый находился на испытательном сроке, то окончательный приговор – 8 лет тюрьмы. Также мужчину внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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