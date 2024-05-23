В Черкасской области мужчина придумал, как полгода скрываться от мобилизации

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который с ноября 2023 года скрывался от мобилизации. На суде он отрицал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, житель Черкасской области в ноябре 2023 года получил повестку и должен был прибыть в ТЦК для отправки на военную службу, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде староста села, в котором живет подсудимый, пояснил, что он должен был доставить в ТЦК жителя общины. Он утром приехал в дом, в котором живет призывник, там работал телевизор и был включен свет. Когда он постучал - свет выключили, однако телевизор и дальше работал. Подсудимый же к нему так и не вышел.

На суде мужчина, который уклонился от мобилизации, сообщил, что в тот день он болел, а потому не поехал в ТЦК, когда ему дали другую повестку - он тоже не приехал.

"Вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поскольку считает, что он не скрывался от РТЦК, проживал по месту своего постоянного проживания, то есть он в своих действиях не видит уклонения от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в показаниях подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, переселенец отказался от мобилизации, потому что "пострадал из-за бомбардировки Временного Яра".

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