В Черкасской области мужчина прострелил половой орган своему другу: что произошло

В Черкасской области во время застолья двое мужчин поссорились и начали стрелять друг в друга. Тогда подозреваемый из охотничьего ружья прострелил своему другу половой орган.

Об этом говорится в приговоре Шполянского районного суда Черкасской области.

По данным суда, конфликт между друзьями произошел в июле 2022 года. Тогда во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый пошел домой, принес свое ружье и выстрелил пострадавшему в пах. У мужчины диагностировали огнестрельное ранение мягких тканей лобка, 1/3 правого бедра, 1/3 правой голени и правой стопы.

Подозреваемый вину отрицал и заявил, что он не помнит момента нападения. Потерпевший рассказал, что подозреваемый пришел к нему в гости, между ними произошел конфликт и он прогнал друга. Тот, угрожая его убить, через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем. Нападающий попал пострадавшему в пах. Тогда мужчина начал отстреливаться, потому что побоялся, что друг его убьет. Потерпевшего и подозреваемого госпитализировали, их спасли.

Суд признал подозреваемого виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на три года испытательного.

Напомним, в Новых Санжарах Полтавской области на 34 тысячи грн оштрафовали женщину, которая записала два интимных видео и переслала их через Telegram.

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