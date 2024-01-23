В Черкасской области мужчина ранил военного ножом на автобусной остановке: подробности от полиции

В Умани Черкасской области мужчина напал с ножом на военного и ранил в живот. Дальнейшую судьбу нападавшего будет решать суд. Пока ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Богдану Кулик.

По данным следствия, мужчина, находясь возле автобусной остановки в Умани, начал ссору с 32-летним военнослужащим. В ходе конфликта достал нож и ударил военного в живот. После совершенного исчез.

"Пострадавший получил телесное повреждение в виде ранения живота без повреждения органов брюшной полости. Его госпитализировали в больницу. Подозреваемым оказался 39-летний житель города. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения. Речь идет о части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины", — объяснила спикер.

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Павлограде мужчина набросился с ножом на патрульного и порезал ему лицо: против него использовали пистолет.